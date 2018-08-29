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В Совфеде прокомментировали обращение Путина по пенсионным изменениям

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В Совете Федерации назвали «разговором с населением страны» обращение президента России Владимира Путина по изменениям в пенсионное законодательство. Такое мнение 29 августа высказала член комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в беседе с порталом iz.ru.

«Человек буквально говорил с людьми душой, объясняя, почему эти изменения нужны и что будет, если этого не сделать. И такой искренний и честный разговор был очень нужен», — сказала парламентарий.

Она особо отметила смягчение женского возраста выхода на пенсию, которое предложил глава государства.

«У женщин на самом деле особый статус, особая роль и особая нагрузка. И мы считаем, что предложение лидера страны повысить все-таки для них пенсионный возраст не на восемь, а на пять лет будет принято», — заявила сенатор.

«Это не обращение, а честный разговор с людьми»
Что важного сказал Владимир Путин по пенсионному вопросу

По мнению Бибиковой, чтобы снизить дискуссии вокруг пенсионных изменений, президент сделал ключевой акцент на комплексном подходе к обеспечению занятости и медицинского обслуживания населения.

«Эта тема тоже очень важная, и замечательно, что это прозвучало в обращении президента. Люди говорят — мы готовы работать, но была бы работа и здоровье», — подчеркнула парламентарий.

29 августа Путин выступил с обращением к россиянам и объяснил свою позицию по поводу пенсионных изменений, которые в июне предложило правительство России. В своем обращении президент призвал смягчить пенсионные изменения.

В частности, речь идет о сокращении сроков выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, а также установлении льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам. Президент также предложил сократить необходимый стаж для женщин до 37 лет (вместо 40 лет), для мужчин — до 42 лет (вместо 45).

Предложенный ранее кабинетом министров законопроект предусматривал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. Документ уже был одобрен в первом чтении. Ко второму чтению, которое состоится осенью, депутаты подготовят поправки, сбор которых должен завершиться 24 сентября.

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