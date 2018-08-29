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Новые колокола доставили для женского монастыря в Ульяновске

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В Ульяновск доставлены 11 колоколов, которые будут установлены в Спасском женском монастыре. Общий вес составил 11 т.

По данным администрации, восстановление монастыря продолжается. Ведется строительство игуменского корпуса, работы в нем планируется завершить в 2018 году. Храм в честь преподобномученицы Екатерины разместится на втором этаже, сообщает 1ul.ru.

Для колокольни, которая была заложена осенью 2017 года, в Каменске-Уральском отлили 11 колоколов. Самый тяжелый из них весит 8 т, общий вес колоколов составляет 11 т. Они уже доставлены в Ульяновск.

Кроме того, уточняют в мэрии, уже закончен ремонт сестринского корпуса. Там уже живут сестры.

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