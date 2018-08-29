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Приемные родители детей-инвалидов сняли с их счетов 1 млн рублей в РТ

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В Аксубаевском районе Татарстана приемных родителей уличили в том, что они сняли со счетов детей-инвалидов 1 млн рублей. Деньги они якобы потратили на собственные нужды.

Как установило следствие, речь идет о периоде с 2008 по 2016 год. В это время за семьей работники отдела опеки и попечительства исполкома района не следили, из-за чего эта кража и могла быть совершена. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Между тем, как сообщает ИА «Татар-информ», приемные родители настаивают, что тратили деньги исключительно на детей. Однако когда средства снимаются со счетов детей, обязательно должны быть оправдательные документы, подтверждающие, что деньги были потрачены именно на воспитанников. У органов опеки их не оказалось, уточняет агентство.

Нарушения были выявлены прокуратурой во время общенадзорной проверки. Собранные материалы переданы в Следственный комитет. Идет процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении приемных родителей.

Ранее стало известно, что в России могут ограничить максимальное число детей в семье усыновителя. Это предлагает сделать Минпросвещения.

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