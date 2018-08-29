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Топ-менеджер НЛМК погиб в Москве

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Jochen Tack
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В Москве погиб вице-президент Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Бруно Чарльз де Куман. Об этом в среду, 29 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, топ-менеджер выпал из окна Дома на набережной, который располагается на улице Серафимовича. Его тело было обнаружено около дома № 2 с характерными для падения с высоты травмами.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Бруно Чарльз де Куман занимал должность вице-президента НЛМК и курировал исследования и разработки. Он получил докторскую степень в Корнеллском университете. Он сотрудничал с ведущими мировыми промышленными лабораториями и научными учреждениями. Де Куман, в частности, занимался разработками в области материаловедения.

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