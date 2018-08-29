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TCS Group Holding PLC объявил результаты финансовой отчетности за первое полугодие

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Фото: commons.wikimedia.org
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Компания TCS Group Holding PLC, являющаяся ведущим в России онлайн-провайдером розничных финансовых и нефинансовых услуг на базе финансовой экосистемы Tinkoff.ru, объявила промежуточные финансовые результаты по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) за первые шесть месяцев 2018 года.

Из представленной информации следует, что за этот период чистая маржа группы выросла на 36% по сравнению с прошлым годом и составила 28,2 млрд рублей. Кроме того, увеличилась прибыль до налогообложения (на 53%, до 15,2 млрд рублей), чистая прибыль (на 55%, до 11,7 млрд рублей) и рентабельность капитала (до 69,3%), говорится в сообщении компании.

Рост показали и многие другие показатели, в частности, совокупные активы TCS Group Holding PLC увеличились на 11% (до 287,2 млрд рублей), а общий объем кредитного портфеля — на 14% (до 166,7 млрд рублей).

В числе основных достижений компании за первое полугодие 2018-го приводится привлечение 735 тыс. новых активных клиентов. Кроме того, Центробанк признал Тинькофф Банк кредитной организацией, значимой на рынке платежных услуг, и включил в соответствующий реестр. Также организация выступила генеральным партнером Петербургского экономического форума (ПМЭФ), состоявшегося в Северной столице в мае.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте Tinkoff.ru, отмечается, что с учетом высоких результатов по итогам 2018 года группа ожидает чистую прибыль, превышающую 24 млрд рублей.

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