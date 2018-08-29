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Особый противопожарный режим ввели в Брянской области

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Чрезвычайная пожарная опасность установилась в нескольких районах Брянской области. По рекомендации МЧС вводится особый противопожарный режим.

По данным ведомства, в зоне особого риска находятся Брянск, Фокино, Сельцо, Дятьковский, Брянский и Карачевский районы. Там вводится особый противопожарный режим в связи с максимальным классом пожароопасности. На территории муниципалитетов будет усилен контроль экстренных ведомств над обстановкой. Особое внимание планируется уделить местам с торфосодержащей почвой. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Жителям региона рекомендовано соблюдать осторожность и ответственность, не применять открытый огонь и не бросать окурки или горящие спички.

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