Особый противопожарный режим ввели в Брянской области

Чрезвычайная пожарная опасность установилась в нескольких районах Брянской области. По рекомендации МЧС вводится особый противопожарный режим.

По данным ведомства, в зоне особого риска находятся Брянск, Фокино, Сельцо, Дятьковский, Брянский и Карачевский районы. Там вводится особый противопожарный режим в связи с максимальным классом пожароопасности. На территории муниципалитетов будет усилен контроль экстренных ведомств над обстановкой. Особое внимание планируется уделить местам с торфосодержащей почвой. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Жителям региона рекомендовано соблюдать осторожность и ответственность, не применять открытый огонь и не бросать окурки или горящие спички.