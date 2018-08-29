Дело возбуждено по факту избиения ребенка до состояния комы в Вологде

В Вологде возбудили несколько уголовных дел после избиения шестилетнего мальчика до состояния комы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Вечером 10 августа шестилетний ребенок был доставлен в детскую клиническую больницу с различными телесными повреждениями. В данный момент мальчик находится в состоянии комы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица», сообщает ИА FlashNord.

Позже на теле мальчика были обнаружены другие следы насилия, нанесенные ранее. Наличие подобных телесных повреждений свидетельствует о том, что ребенку побои наносились регулярно. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Также возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов опеки и попечительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, следствием было установлено, что опекуном мальчика являлась его двоюродная сестра, у которой трое своих детей в возрасте трех, шести и 13 лет. Следователи проверяют причастность лиц, проживающих вместе с пострадавшим мальчиком, к совершению преступлений. Допрашиваются члены семьи, родственники, знакомые.

Расследование уголовного дела продолжается. Также в ходе следствия будет проверена своевременность оказанной ребенку помощи.