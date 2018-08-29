Россия и Саудовская Аравия договорились о наращивании связей

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Эр-Рияд договорились о наращивании связей по всем направлениям.

Об этом министр рассказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром, информирует 29 августа «РИА Новости».

«Мы договорились наращивать наши связи по всем направлениям в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты между нашими лидерами в ходе визита в России короля Саудовской Аравии Сальмана в октябре прошлого года», — цитирует Лаврова «Газета.ру».

Главы российской и саудовской дипломатии выразили решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

В феврале Россия и Саудовская Аравия подписали совместное заявление в энергоклиматической сфере и меморандум по сотрудничеству в сфере энергетики, «дорожную карту» о сотрудничестве в сфере мирного атома представители государств подписали в декабре.