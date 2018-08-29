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Волгоградские атлеты День города отметят на турникетах

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Десятки спортсменов устроят соревнование на турникетах в День города в Волгограде. Городской турнир Street Workout – 2018 пройдет в парке Победы на площадке для воркаута.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», в соревновании примут участие как профессионалы, так и любители. Они продемонстрируют свое мастерство в двух дисциплинах: силовой фристайл и силовое двоеборье. Победит тот, кто сделает наибольшее количество подтягиваний на турникете и отжиманий на брусьях.

А для зрителей организаторы турнира подготовили дополнительное развлечение — испытание ловкости. Подробности того, что придется делать, пока не сообщаются.

Агентство поясняет, что в последнее время воркаут, который по сути является уличной гимнастикой, приобрел большую популярность. В Волгограде появляется всё больше мест для занятий этим видом спорта, а состязания по воркауту уже стали традицией на городских праздниках.

День города в Волгограде пройдет 1 и 2 сентября.

27 июня в Геленджике состоялся открытый чемпионат по воркауту. В направлениях «силовой фристайл» и «силовое троеборье» соревновались спортсмены из Краснодарского края и Ростовской области.

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