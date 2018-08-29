«АвтоВАЗ» представил концептуальный внедорожник Lada 4×4 Vision

На Московском автосалоне 2018 (ММАС) был представлен концепт нового внедорожника Lada 4×4 Vision. Выпуск автомобиля начнется не ранее 2022 года. Об этом в среду, 29 августа, заявил президент компании Ив Каракатзанис.

«Это наше видение нового внедорожника Lada с использованием нашего фирменного Х стиля», — приводит ТАСС слова Каракатзаниса.

Он добавил, что на компания представила на ММАС концептуальное видение, как в будущем будет развиваться данная линейка внедорожников.

В свою очередь, директор по дизайну Lada Стив Маттин отметил, что Lada 4×4 Vision — это демонстрация потенциала уникального и энергичного дизайна в новом внедорожники. При этом компания черпала вдохновение в легендарном Lada 4×4, передает «РИА Новости».

Помимо Lada 4×4 Vision, на автосалоне показали и другие новые модели, в том числе новое семейство Granta, Vesta Cross, Xray Cross и флагман семейства Vesta — Vesta Sport.