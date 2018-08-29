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Просроченные лекарства нашли у бригад скорой помощи в Липецкой области

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Серьезные нарушения выявлены в работе скорой помощи в Липецкой области. Медики пользовались просроченными лекарствами.

Проверка проводилась в Воловском районе. По данным прокуратуры, в распоряжении местной больницы находятся три бригады скорой помощи. У одной из бригад были обнаружены лекарства и медицинские изделия с истекшим сроком годности. Некоторые препараты, в том числе инъекционные, нельзя использовать с ноября 2016 года. Об этом пишет GOROD48.

По данному факту было возбуждено административное дело.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области временно приостановлены продажи обезболивающего, которое используется при язвенной болезни и гастрите. В препарате обнаружены посторонние примеси.

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