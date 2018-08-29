Парки и скверы появятся на месте снесенных домов в Пензе

В Пензе территории, освобожденные от ветхих и аварийных домов, превратят в парки и скверы. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

По его словам, которые приводит ИА «Пенза-пресс», город нуждается в таких парках. Те участки, которые будут освобождаться от расселенных домов, перейдут в муниципальную собственность. Затем по каждому такому участку будет приниматься решение.

В мэрии обещают, что размещение объекта на такой территории будет происходить в крайнем случае, поскольку, как сказал вице-мэр, вопрос о зеленых пространствах для города стоит на первом месте.

Между тем жители Пензы неоднократно говорили, что считают нужным не только создавать новые скверы и парки, но и ухаживать за старыми. В частности, они просят привести в порядок зеленую зону у аэропорта, где размещены памятные знаки, связанные с Великой Отечественной войной. Этот сквер находится в запустении.

Ранее стало известно, что в Пензе парку «Олимпийский» хотят вернуть название «Комсомольский».