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В Генпрокуратуре прокомментировали сообщения об аресте дочери экс-главы УФМС Чечни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Генеральная прокуратура РФ направит запрос о выдаче России арестованной, по предварительным данным, турецкими властями дочери бывшего руководителя УФМС Чечни Седы Дудуркаевой, когда поступит официальная информация о ее задержании, сообщил представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Женщину подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании.

Куренной добавил, что пока официальных сведений о задержании россиянки от компетентных органов зарубежных государств в Генпрокуратуру не поступало, передает «РИА Новости».

По его словам, женщина объявлена по каналам Интерпола в международный розыск.

Дудуркаева была женой боевика террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Омара аш-Шишани (Тархан Батирашвили), предположительно убитого в Ираке в 2016 году. В начале июля турецкие СМИ сообщили о задержании женщины в числе пяти предполагаемых участников ИГ.

Генконсульство России в Стамбуле направило запрос турецким властям в связи с предполагаемым задержанием Дудуркаевой.

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