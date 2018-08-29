Назван ущерб аграриев от паводка в Забайкалье

От паводка в Забайкалье пострадали свыше 2 тыс. владельцев подсобных хозяйстве и 13 сельскохозяйственных организаций. Ущерб оценивается в 33 млн рублей. Об этом в среду, 29 августа, сообщили в пресс-службе губернатора.

Дожди длились в Забайкалье больше месяца, что привело к масштабным дождевым паводкам. В зоне подтопления оказались 65 населенных пунктов. Из-за удара стихии пострадали свыше 12 тыс. человек. Общий ущерб составил более миллиарда рублей.

Как отметили в пресс-службе государства, пострадавшим будет оказана помощь. Документы на компенсацию подали 2059 владельцев личных подсобных хозяйств и 13 организаций. Они были направлены для экспертной оценки в Минсельхоз России.

В начале августа сообщалось, что на ликвидацию паводка в Якутии выделят 587 млн рублей. Часть средств пойдет на компенсацию местным жителям. Паводок в мае 2018 года затронул 15 районов Якутии и город Якутск. В зоне затопления оказались 1,4 тыс. домов, пострадали 5,1 тыс. человек.