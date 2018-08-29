Рост турпотока из России в Японию показал рекордный результат

За первые семь месяцев 2018 года Японию посетили 54,2 тыс. граждан России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил почти 30%. Об этом, как передает корреспондент iz.ru, заявила на пресс-конференции в Москве глава российского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) Айри Мотокура.

Только в июне этого года Японию посетило около 7 тыс. россиян, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 5,5 тыс. человек. Таким образом, поток вырос более чем на 26%.

По словам Айри Мотокуры, Россия сохраняет первенство в мире по темпу роста числа туристов, посещающих Японию.

Всего же за полгода Японию посетило около 20 млн иностранных путешественников.

Мотокура призналась, что ее мечта, чтобы число россиян, посещающих Японию, превысило 100 тыс. человек в год.

Резкий рост турпотока из РФ в Японию начался с начала 2017 года, когда власти Японии объявили о визовом послаблении. Тогда россиян, в частности, освободили от необходимости предоставлять в консульство гарантийное письмо от принимающей стороны. В 2017 году по сравнению с 2016-м рост турпотока превысил 40%.