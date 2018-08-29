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Более 70 свалок хотят рекультивировать на Ставрополье

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В Ставропольском крае хотят рекультивировать 73 полигона бытовых отходов. Для этого регион рассчитывает попасть в национальный проект «Экология» по направлению «Чистая страна». Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

Как сообщил на совещании по экологической безопасности в Магасе губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, первоочередной задачей является рекультивация 73 объектов, на территории которых захоронены отходы.

В общей сложности на несанкционированных или закрытых мусорных свалках на территории региона находится более 17 млн т мусора. Для того чтобы их ликвидировать, потребуется помощь со стороны федерального центра, сообщает NewsTracker.

По словам Владимирова, край рассчитывает, что участие в национальном проекте «Экология» поможет значительно продвинуться в решении данных экологических проблем.

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