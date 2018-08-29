Руины комбината в Хабаровском крае заканчивают чистить от ртути

В городе Амурске Хабаровского края завершаются работы по ликвидации опасного для экологии объекта. Бывший хлорный цех целлюлозно-картонного комбината с остатками ртути практически очищен.

Как рассказал заместитель председателя комитета по охране окружающей среды, начальник отдела обращения с отходами Евгений Москвин, основная часть работ по ликвидации ртутного загрязнения выполнена. До декабря 2018 года планируется вывезти с объекта порядка 3 т ртути. Общая площадь очищенной территории составит 0,6 га.

Контролировать процесс будет министерство природных ресурсов края, представители администрации Амурского района и сотрудники Тихоокеанского государственного университета. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов региона.

По словам Евгения Москвина, ликвидация хлорного цеха позволит рассматривать всю территорию бывшего комбината как потенциальную инвестиционную площадку под строительство различных производственных объектов.