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Информационное агентство ТАСС представит свой новый сайт к 114-летию

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Информационное агентство ТАСС запустит новую версию своего сайта в ночь на 1 сентября. Как сообщается в релизе, поступившем iz.ru, он будет адаптирован к актуальным предпочтениям пользователей. Преобразования приурочены к 114-летию информагентства.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов отметил, что через новый сайт ИА покажет свое видение онлайн-медиа будущего.

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«В основе наших решений – видение того, как будут меняться онлайн-медиа и запросы пользователей в ближайшие годы. Емкие визуальные форматы подачи информации, комфортность ее потребления с мобильных устройств позволят нашей аудитории очень быстро составить ясное представление о самом важном в стране и мире, а главное – получить ответ, как то или иное событие повлияет на ее жизнь», — сказал Михайлов.

По его словам, в ТАСС сделали ставку на визуальные жанры объяснительной журналистики, полноценное развитие которых сдерживала прежняя платформа.

Сам дизайн, как отмечают в информагентстве, будет максимально адаптирован под любой тип мобильных девайсов и позволяет быстро находить нужную информацию без лишних кликов..

Агентство ТАСС было основано 1 сентября 1904 года. Тогда оно называлось Санкт-Петербургское телеграфное агентство.

Свое наиболее популярное название агентство получило в 1925 году, когда руководство СССР учредило телеграфное агентство Союза Советских Социалистических Республик. После распада страны аббревиатура была сохранена как всемирно признанная марка и дань уважения к истории.

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