Экстренное предупреждение объявили в Брянской области

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Брянской области. В регионе объявлено экстренное предупреждение.

Согласно прогнозам, вечером 29 августа и весь день 30 августа в Брянской области ожидаются грозы и сильные дожди. Ветер усилится до 17 м/с. В связи с ухудшением погоды, уточняет мэрия Брянска, возможны обрывы на линиях электропередачи, повреждение слабоукрепленных конструкций и крыш, нарушения в работе транспорта. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

О резком изменении погоды также предупреждают жителей Омска. С 31 августа по 3 сентября в регионе ожидаются заморозки до –5 градусов. Садоводам рекомендовано принять меры, чтобы обезопасить урожай.