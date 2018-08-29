Прямой эфир

Экстренное предупреждение объявили в Брянской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Брянской области. В регионе объявлено экстренное предупреждение.

Согласно прогнозам, вечером 29 августа и весь день 30 августа в Брянской области ожидаются грозы и сильные дожди. Ветер усилится до 17 м/с. В связи с ухудшением погоды, уточняет мэрия Брянска, возможны обрывы на линиях электропередачи, повреждение слабоукрепленных конструкций и крыш, нарушения в работе транспорта. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

О резком изменении погоды также предупреждают жителей Омска. С 31 августа по 3 сентября в регионе ожидаются заморозки до –5 градусов. Садоводам рекомендовано принять меры, чтобы обезопасить урожай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Росгидромет повысит точность прогнозов погоды
Жителей Омской области предупреждают о заморозках

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017