Количество дошкольников выросло в Краснодаре на 40% за пять лет

Количество детей в возрасте до шести лет выросло в Краснодаре почти на 40% за последние пять лет. Такие данные приводит городской департамент образования. За этот же период в городе было создано почти 20 тыс. мест в детских садах.

В 2018 году планируется создать еще 1810 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях города, из которых 150 будут предусмотрены под ясельные группы. Для этого в поселках Плодородном, Индустриальном и на улице Красных Партизан к новому году будет открыто по одному детскому саду.

Помимо этого, уже готов детский сад на проспекте имени Константина Образцова. Сад рассчитан на 200 воспитанников, сообщают «Кубанские новости».

По словам главы Краснодара Евгения Первышова, городу необходимо еще больше детских садов. На данный момент готова проектная документация по строительству в хуторе Октябрьском и микрорайоне Гидростроителей. В процессе подготовки документация для детсада на 200 мест на улице Калинина.

Глава города отметил, что отлично работает практика выкупов готовых зданий детсадов у застройщиков, а также безвозмездная передача ими городу земельных участков и помещений под дошкольные учреждения.