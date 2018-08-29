Выставка комиксов местных авторов открылась в Тюмени

В Тюмени начала работу выставка комиксов, которые были созданы учениками школы Comic Camp Tyumen. Всем авторам от 7 до 25 лет.

Экспозиция разместилась в молодежном театральном центре «Космос». Свои работы представили иллюстраторы, которые проходят обучение в Comic Camp Tyumen. Посетители могут увидеть сюжеты о борьбе кота с китом, восстановлении справедливости пастухом на Алтае и девушке, которая столкнулась с собственными страхами. Об этом сообщает портал «Наш город».

Организаторы отмечают, что создание комиксов является своеобразной терапией и возможностью делиться своими историями с другими людьми.

Выставка продлится до конца августа.