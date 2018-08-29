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Медведев поручил ликвидировать дефицит мест в яслях к 2021 году

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Дефицит мест в ясельных садах должен быть ликвидирован до 2021 года, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду, 29 августа. По его словам, для решения данной проблемы из федерального бюджета было выделено 49 млрд рублей на ближайшие два года.

При этом глава российского правительства отметил, что в дошкольных учебных учреждениях проблема очередей практически ликвидирована, пишет «РИА Новости».

«За последние годы создано приблизительно 1,5 млн дополнительных мест. Ситуация в разы лучше, чем пять лет назад, когда устроить ребенка в детский сад было действительно нелегко >…< начатую работу нужно довести до конца и сделать так, чтобы детские сады смогли принимать всех, кому это необходимо», — сказал премьер-министр на совещании в преддверии начала нового учебного года.

Ранее, 29 августа, Медведев заявил, что за шесть лет Россия должна войти в десятку стран-лидеров по качеству образования.

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