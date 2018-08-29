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Прокуратура Якутии начала проверку по факту загрязнения трех рек

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Якутская природоохранная прокуратура организовала внеплановые проверки по фактам загрязнения рек Ирелях, Вилюй и Малая Ботуобия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Загрязнение рек Ирелях, Вилюй и Малая Ботуобия произошло в результате прорыва дамб на дражных полигонах месторождения «Иреляхская россыпь» АК «АЛРОСА» (ПАО), сообщает ИА SakhaNews.

Специалисты отобрали пробы воды с места прорыва дамб и провели анализ. Предварительно было установлено, что содержание веществ не соответствует нормативам предельно допустимых концентраций для водных объектов рыбохозяйственного значения. В связи с этим будут осуществлены внеплановые проверки.

Проверку будут осуществлять специалисты Управления Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия), министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики и Ленского территориального управления Росрыболовства.

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