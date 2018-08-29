Рабочего насмерть ударило током на ЛЭП в Новгородской области

Правоохранительные органы начали проверку по факту смерти мужчины в Новгородской области. Его ударило током при проведении работ на линии электропередачи.

Трагедия произошла в поселке Крестцы. Бригада электриков проводила работы на ЛЭП. Одного из рабочих, который находился на опоре линии электропередачи, ударило током. В результате происшествия он скончался на месте, сообщает Новгород.ру.

На месте происшествия работают следователи, они устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о проверке инспекции труда на одном из предприятий в Брянской области в связи с гибелью рабочего. Мужчину ударило током, когда стрела крана задела линию электропередачи.