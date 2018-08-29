Трехлетняя девочка выпала из окна в Астраханской области

Правоохранительные органы проводят проверку по факту падения из окна трехлетней девочки в Ахтубинске. В состоянии комы пострадавшая госпитализирована.

По данным следствия, мама девочки выносила мусор, а отец находился в соседней комнате. В этот момент малышка забралась на подоконник, оперлась руками на москитную сетку и выпала из окна. При падении с высоты третьего этажа девочка получила многочисленные травмы, в состоянии комы она доставлена в больницу. Об этом сообщает «Астрахань 24».

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о несчастном случае во Владимирской области. Трехлетний ребенок выпал из окна, оставшись без присмотра взрослых. Его доставили в больницу в коматозном состоянии.