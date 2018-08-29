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Яхту выбросило на берег сильной волной во Владивостоке

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Во Владивостоке сильная волна выбросила дорогую яхту на берег у популярного туристического объекта. Яхта лежит на боку у подхода к маяку на мысе Токаревского.

По словам очевидцев, судно еще вчера стояло на стационарном якоре недалеко от места крушения. По неустановленным причинам, яхта снялась с якоря и была выброшена на берег волной. Причиной мог стать плохо затянутый узел или действительно очень мощная волна, сообщает РИА «Восток-Медиа».

За последние несколько дней в Приморском крае всё чаще обнаруживают выброшенные на берег суда, но до сегодняшнего дня это были в основном шхуны рыбацких северокорейских моряков.

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