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В Москве неизвестные отобрали у торговца кальянами 3 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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На юго-западе Москвы неизвестные напали на 30-летнего уроженца Египта и похитили у него почти 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Нападение произошло вечером 28 августа на Симферопольском бульваре, сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Потерпевшему, который занимается торговлей кальяном, угрожали расправой. У него отобрали 2,6 млн рублей и $1,5 тыс.

12 августа на юго-востоке Москвы грабитель ранил ножом двух полицейских, прибывших на вызов и попытавшихся его преследовать. Стражам порядка пришлось открыть огонь, мужчину удалось задержать. И пострадавшие, и злоумышленник попали в больницу.

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