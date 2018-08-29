В Москве неизвестные отобрали у торговца кальянами 3 млн рублей

На юго-западе Москвы неизвестные напали на 30-летнего уроженца Египта и похитили у него почти 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Нападение произошло вечером 28 августа на Симферопольском бульваре, сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Потерпевшему, который занимается торговлей кальяном, угрожали расправой. У него отобрали 2,6 млн рублей и $1,5 тыс.

12 августа на юго-востоке Москвы грабитель ранил ножом двух полицейских, прибывших на вызов и попытавшихся его преследовать. Стражам порядка пришлось открыть огонь, мужчину удалось задержать. И пострадавшие, и злоумышленник попали в больницу.