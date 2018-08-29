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Центр реабилитации для бывших заключенных могут создать в Уфе

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В Уфе может быть открыт реабилитационный центр для бывших заключенных. Его задачей станет обеспечение социализации бывших осужденных и предотвращение рецидивной преступности. Инициатива обсуждалась на форуме общественных инициатив в Уфе.

Предполагается, что в таком центре для только что освободившихся будет предоставляться временное жилье, оказываться психологическая помощь и будут проводиться консультации по устройству на работу. Проект может поддержать «Единая Россия». Сейчас обсуждаются его детали.

«МедиаКорСеть» напоминает, что в Башкирии реализуются три благотворительные программы. Речь идет о «Правовом десанте», в рамках которого в исправительные учреждения приезжают специалисты разных профилей, помогающие осужденным в получении инвалидности и восстановлении документов.

Вторая программа — «Ты не забыт», разработанная для ветеранов военных действий. И третья — «Ты не один». Она реализуется в Стерлитамакской воспитательной колонии, где для несовершеннолетних работают психологи и социальные работники.

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