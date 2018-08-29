Осиное гнездо нашли на территории детсада в Уфе

Сотрудники детского сада в Уфе нашли на его территории осиное гнездо. Информация об этом поступила на пульт дежурного накануне вечером 28 августа. Сотрудники испугались за здоровье детей и обратились за помощью.

Речь шла об учреждении на улице Амантая. Спасатели, прибывшие на место происшествия, в течение 20 минут в защитных костюмах пытались снять опасный клубок с дерева. Затем его унесли подальше от садика, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу управления гражданской защиты Уфы.

Ранее в одном из детских садов Уфы были размещены копии памятников, установленных в столице Башкирии. Так, в детском саду можно посмотреть на копию фонтана «Семь девушек», символ и талисман города — куницу и стелу «Я люблю Уфу».