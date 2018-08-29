Программа развития детского футбола появится в Приамурье

В Амурской области идет разработка программы развития детского футбола. Министерство по физической культуре и спорту планирует представить ее 15 сентября. Поручение о подготовке программы развития дал врио губернатора области Василий Орлов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Замминистра спорта Приамурья Евгений Лобанов рассказал, что в общеобразовательных учреждениях специалисты провели мониторинг спортивной базы и педагогов, которые хотели бы поработать с юными спортсменами. В общей сложности поучаствовать в программе вызвались 74 преподавателя, сообщает Амурская служба новостей.

По словам Лобанова, на данный момент есть договоренность с инвестором, который планирует выделить порядка 500 тыс. рублей. Средства пойдут на закупку спортивного оборудования. Помимо этого, инвестор намерен профинансировать 15 грантов для учителей-тренеров.

Программа развития детского футбола на 2019 год будет представлена к 15 сентября и будет включать в себя все расчеты, показатели и тренерские кадры.