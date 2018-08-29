Мэтт Смит сыграет в девятом эпизоде «Звездных войн»‍

Британский актер Мэтт Смит снимется в девятом эпизоде космической киносаги «Звездные войны», пишет Variety.

Персонаж актера станет для новых «Звездных войн» ключевым, отмечает «Газета.ру». Однако пока неизвестно, выступит он на светлой или на темной стороне.

В блокбастере также сыграют Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек, Адам Драйвер. Предполагается, что в фильме покажут неизданные кадры с Кэрри Фишер, которую прославила роль принцессы Леи. Актриса умерла в возрасте 60 лет в декабре 2016 года.

Премьера кинофильма Джей Джей Абрамса «Звездные войны: Эпизод 9» состоится в кинотеатрах 19 декабря 2019 года.

Мэтт Смит — британский актер театра, кино и телевидения. Он наиболее известен своей ролью Одиннадцатого Доктора в британском научно-фантастическом телесериале «Доктор Кто».