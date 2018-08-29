Прямой эфир

Мэтт Смит сыграет в девятом эпизоде «Звездных войн»‍

0
Фото: ТАSS/PA Images/Ian West
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский актер Мэтт Смит снимется в девятом эпизоде космической киносаги «Звездные войны», пишет Variety.

Персонаж актера станет для новых «Звездных войн» ключевым, отмечает «Газета.ру». Однако пока неизвестно, выступит он на светлой или на темной стороне.

И никак не кончится война
Почему Джорджа Лукаса не остановить

В блокбастере также сыграют Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек, Адам Драйвер. Предполагается, что в фильме покажут неизданные кадры с Кэрри Фишер, которую прославила роль принцессы Леи. Актриса умерла в возрасте 60 лет в декабре 2016 года.

Премьера кинофильма Джей Джей Абрамса «Звездные войны: Эпизод 9» состоится в кинотеатрах 19 декабря 2019 года.

Мэтт Смит — британский актер театра, кино и телевидения. Он наиболее известен своей ролью Одиннадцатого Доктора в британском научно-фантастическом телесериале «Доктор Кто».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Звезда «Властелина колец» сыграет в новых «Звездных войнах»
Куртку героя «Звездных войн» Хана Соло выставили на торги за £1 млн

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017