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Прятавшую в варежки наркотик тверскую пенсионерку ждет суд

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В суд Вышнего Волочка передано дело в отношении 68-летней женщины, которую подозревают в сбыте наркотиков. Речь идет о реализации ею метадона. Задержали пенсионерку в момент совершения преступления.

Как установило следствие, пожилая женщина приобрела 3,84 г наркотика, после чего приехала к зданию вокзала на встречу с потенциальным покупателем. Однако там ее ждали правоохранители.

У женщины нашли четыре целлофановых свертка с порошкообразным веществом, которое, как показала экспертиза, оказалось наркотиком. Пакеты пенсионерка прятала в своих варежках.

Как отмечают «Тверские ведомости», во время следствия выяснилось, что женщина уже отмечалась на том же самом месте у вокзала — накануне она продала там метадон общей массой 1,92 г.

Ранее сообщалось о том, что Минпросвещения разработало методические рекомендации о том, как искать наркоманов среди школьников.

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