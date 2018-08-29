Хирурги из Тюмени удалили опухоль с помощью 3D-технологий

Врачи в Тюмени провели операцию по удалению опухоли мозга пациенту с использованием навигационного оборудования. Мужчине удалось полностью сохранить зрение.

Пожилой тюменец страдал от выбухания глазного яблока в течение пяти лет, но к врачам обратился лишь после того, как у него стало двоиться в глазах. Медики диагностировали у мужчины каверному. Опухоль могла привести к потере зрения, причем операция по ее удалению считается особенно сложной.

Для хирургического вмешательства медики использовали навигационную систему. Специальные датчики позволяют видеть трехмерное изображение органа в реальном времени. Технология для лечения патологии орбиты глазного яблока применялась впервые, уточняет megatyumen.ru.

Врачам удалось полностью сохранить зрение мужчине и удалить опухоль.