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Более 1 тыс. сахалинцев получили новые квартиры в этом году

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Новые квартиры получили более 1 тыс. жителей Сахалинской области в этом году в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

С начала 2018 года удалось расселить людей из более чем 20 тыс. кв. м непригодного жилья. До конца года планируют ликвидировать еще 10 тыс. кв. м аварийного жилья. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Строительство новых домов для переселенцев продолжается. Строящиеся здания имеют повышенную сейсмоустойчивость, что важно для территории, где периодически происходят подземные толчки.

В этом году в области началась реализация подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В соответствующий реестр была внесена информация о 847 домах общей площадью 188 тыс. кв. м.

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