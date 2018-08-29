Более 1 тыс. сахалинцев получили новые квартиры в этом году

Новые квартиры получили более 1 тыс. жителей Сахалинской области в этом году в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

С начала 2018 года удалось расселить людей из более чем 20 тыс. кв. м непригодного жилья. До конца года планируют ликвидировать еще 10 тыс. кв. м аварийного жилья. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Строительство новых домов для переселенцев продолжается. Строящиеся здания имеют повышенную сейсмоустойчивость, что важно для территории, где периодически происходят подземные толчки.

В этом году в области началась реализация подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В соответствующий реестр была внесена информация о 847 домах общей площадью 188 тыс. кв. м.