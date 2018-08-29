Порошенко увидел «щупальца Москвы» в выборах на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва уже якобы начала вмешиваться в выборы в республике через соцсети. Он призвал быть готовыми изучить опыт других стран и «дать отпор».

«Щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети, держат отдельные медиа, в киберпространстве», — говорится на сайте украинского лидера.

По словам Порошенко, уже созданы «десятки тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями» для того, чтобы дискредитировать достижения украинских властей.

Это не первые бездоказательные обвинения в адрес России. После выборов президента США в 2016 году в США началось расследование «российского дела» о якобы вмешательстве «русских хакеров», а также о предполагаемых связях членов предвыборного штаба Трампа с чиновниками и бизнесменами из РФ. Москва не раз опровергала обвинения, отмечая их необоснованность и отсутствие доказательств.