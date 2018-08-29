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Матвиенко прокомментировала обращение Путина по пенсиям

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Обращение президента России Владимира Путина к народу по изменениям в пенсионной системе стало реакцией на запросы общества. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко добавила, что Совет Федерации поддержит заявленные президентом меры по ужесточению ответственности для работодателей, нарушающих права лиц предпенсионного возраста, передает ТАСС.

Путин выступил с обращением по изменениям пенсионного законодательства 29 августа. Он заявил, что откладывать их нельзя, так как иначе это придется делать в более жесткой форме и без переходного периода. Глава государства предложил смягчить изменения для женщин и повысить возраст выхода на пенсию до 60 лет, а не до 63 лет, как анонсировалось ранее.

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