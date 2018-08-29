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Черный дым поднимается над пороховым заводом в Казани

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Жители Казани заметили черный дым, который поднимался над пороховым заводом. Его видели жители Кировского, Ново-Савиновского, Вахитовского и Московского районов.

Информацию о задымлении в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану подтвердили. Однако там успокоили, что причиной является плановый поджог мусора на предприятии. Все работы проводятся на специальном полигоне и контролируются специалистами, передает ProKazan.ru.

Работа предприятия часто становится предметом для беспокойства местных жителей. Так, в марте 2018 года они жаловались на хлопки, раздающиеся со стороны завода. В республиканском управлении МЧС заверили, что работа ведется в штатном режиме, на заводе проводят испытание продукции.

А июле 2016 года жители были обеспокоены черным дымом над предприятием. Тогда его появление связали со сжиганием мусора. А за несколько дней до этого на заводе возник пожар, в результате которого три человека пострадали.

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