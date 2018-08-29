В квартире в Москве нашли скелет умершего восемь лет назад мужчины

Скелетированные останки тела мужчины обнаружили в квартире на западе Москвы. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.

Инцидент произошел 28 августа. Останки были найдены в квартире одного из домов на Кременчугской улице. По данным экспертов, мужчина скончался больше восьми лет назад, отмечает телеканал «360».

Личность мужчины пока не установлена, назначена судебно-медицинская экспертиза, пишет агентство городских новостей «Москва». Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В марте прошлого года в запертой изнутри комнате екатеринбургского общежития были найдены мумифицированные останки мужчины. Как отмечает «РИА Новости», труп пролежал там более года.