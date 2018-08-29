Тысячи учителей на Кипре вышли на демонстрацию

Более 10 тыс. человек в столице Кипра Никосии 29 августа приняли участие в акции протеста против реформы образования.

Как сообщает RT со ссылкой на местные СМИ, учителя, родители и школьники собрались возле президентского дворца под лозунгами: «Нет разрушению государственного образования» и «Руки прочь от образования и от школы».

Отмечается, что это была одна из самых массовых акций протеста в стране за последние годы.

Правительство Кипра планирует провести «рационализацию образования», его основная цель — сократить расходы на образование примерно на €30 млн и уменьшить число преподавателей.

По словам властей, эти меры были подготовлены после докладов и предложений Всемирного банка и после изучения соответствующих данных Организации европейского экономического сотрудничества (ОЭСР) об оптимальном использовании людских ресурсов в сфере образования.

Ранее сообщалось, что митинги с участием 2 тыс. человек прошли 27 августа в немецком городе Хемнице после убийства 35-летнего немца, в котором подозревают 22-летнего иракца и 23-летнего сирийца.