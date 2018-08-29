Продажу обезболивающего приостановили в Ростовской области

Росздравнадзор сообщает о приостановке продажи обезболивающего в Ростовской области. В нем обнаружены посторонние примеси.

Речь идет о препарате «Беллалгин» производства компании «Татхимфармпрепараты». Он применяется в качестве обезболивающего при язвенной болезни, колите или гастрите. В Росздравнадзоре уточняют, что в препарате были обнаружены посторонние примеси. В связи с этим принято решение о приостановке продажи препарата на территории Ростовской области. Об этом пишет RostovGazeta.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина начал работу по созданию вакцины против рака кожи. Вещество, которое разрабатывают ученые, может заблокировать возникновение рецидива.