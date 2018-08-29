Жители Искитима выстроились в очередь за водой

Второй день подряд в некоторых районах Искитима в Новосибирской области отключена вода. Плановый ремонт сетей «Горводоканала» начался 28 августа, однако и на следующий день в дома Центрального района водоснабжение не вернулось.

Как сообщает портал vn.ru со ссылкой на службу гражданской защиты населения, воду отключили из-за аварийной ситуации на водопроводе в районе дома в микрорайоне Центральный. До устранения последствий этой аварии воды не будет. Для жителей организован ее подвоз с 8:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00.

Добавим, что в конце августа горячая вода будет отключена в Советском районе Новосибирска и Бердске. Причина — плановый ремонт на газораспределительной станции ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения». Специалисты обещают уложиться в двое суток, если газовые службы ремонт не продлят.

В начале августа жители Мурманска рассказали о «кипящем» Варничном озере. Выяснилось, что в водоем сливалась горячая вода. По данным администрации ТЭЦ, дефект теплотрассы был обнаружен в ходе гидравлических испытаний.