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ФСБ ищет очевидцев ДТП с участием следователя под Саратовом

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УФСБ по Саратовской области ведет розыск очевидцев громкого ДТП с участием следователя СУ СКР, в результате которого погибли две женщины. Спецслужбы просят откликнуться тех, кто располагает фото- и видеоматериалами или записями с видеорегистраторов, установленных на проезжавших мимо места аварии автомобилях. Об этом говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба ведомства.

Сама авария произошла 4 августа. Автомобиль, принадлежавший жительнице Энгельса, совершил наезд на двух женщин, которые переходили дорогу по «зебре». Обе погибли. Установлено, что в автомобиле в этот момент находились глава отдела процессуального контроля СУ СК по Саратовской области Аристотель Ашкалов, сестра его супруги и родной брат Сократ.

По предварительным данным, именно Сократ был за рулем. ИА «Взгляд-инфо» уточняет, что он через несколько дней после случившегося написал явку с повинной. Некоторые СМИ после этого выдвинули версию, что на женщин совершил наезд всё же Аристотель Ашкалов.

Служебная проверка проводится в отношении Аристотеля Ашкалова. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

На записи случившегося 4 августа видно, как автомобиль несколько раз обгоняет поток машин по полосе встречного движения там, где делать это запрещено. Затем он сбивает людей и скрывается с места аварии.

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