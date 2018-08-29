Пациентов психинтерната в Магнитогорске кормили гнилыми продуктами

В работе Магнитогорского психоневрологического интерната нашли многочисленные нарушения. Речь идет об организации питания и качестве продуктов, предлагаемых пациентам.

Технология приготовления пищи там не соблюдалась, блюда состояли из несовместимых друг с другом пищевых продуктов и были с недовесом.

Кроме того, как рассказали ИА «Урал-пресс-информ» в областной прокуратуре, установлены и нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил. В частности, на сливочном масле, которое хранилось в холодильнике, не было маркировочного ярлыка, который следовало сохранять до полного использования продукта. А морковь, приготовленная для пациентов, была с плесенью и гнилью.

Нарушения были выявлены во время проверки госучреждения социального обслуживания системы соцзащиты населения (ГСУСОССЗ). Ее результаты переданы в надзорное ведомство. Директору интерната внесено представление о принятии мер по устранению нарушений. Пятеро работников интерната привлечены к дисциплинарной ответственности.

Агентство обращает внимание на то, что на сайте интерната в разделе «Условия проживания» говорится о спецпитании с диетическими столами, растительными продуктами и продуктами пчеловодства. Кроме того, сообщается, что в летний период пациентов «радуют биомороженым».