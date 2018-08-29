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Захоронение XVIII века обнаружили на Иерусалимской горе в Иркутске

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Археологи обнаружили захоронение 1790-х годов на территории мемориального комплекса «Иерусалимская гора» в Иркутске. Находка была сделана во время работ по реконструкции общественного пространства.

Как рассказала технолог-реставратор проектно-реставрационной мастерской «Традиция» Людмила Антонова, под первой плитой были обнаружены останки сподвижника купца и мореплавателя Григория Шелихова, а вторую плиту перенесли из другого неизвестного пока места. Обе плиты сделаны из песчаника и датируются примерно 1798 годом. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Обе находки являются памятниками археологии и архитектуры. По мнению Людмилы Антоновой, первый артефакт, под которым нашли кости, нельзя трогать. Также она отметила, что сейчас перед археологами стоит задача сохранить плиты, а не реставрировать их. Работы начались неделю назад, их планируется завершить через полтора месяца.

Накануне, 28 августа, глава Иркутска Дмитрий Бердников посетил «Иерусалимскую гору» в рамках рабочего выезда. Он отметил, что в связи с обнаружением плит работа по реконструкции мемориального комплекса требует особой аккуратности.

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