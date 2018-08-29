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Аллея инженеров появится в Комсомольске-на-Амуре

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В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края планируют обустроить Аллею инженеров. Открытие приурочено к общероссийскому конгрессу инженеров «Наука – инженер – промышленность», который пройдет в городе с 5 по 6 сентября. Информация об этом появилась на сайте краевого правительства.

Как сообщает пресс-служба министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики, аллея должна появиться на территории Комсомольского-на-Амуре государственного университета. На ней планируют разместить фотографии техников и инженеров, представителей технических университетов и инженерных династий Хабаровского края. Об этом пишет ИА AmurMedia.

В министерстве также отметили, что общероссийский конгресс инженеров — главное инженерное событие года. Практика проведения мероприятия в прошлые годы подтвердила актуальность обсуждаемых вопросов.

В рамках конгресса планируют открыть выставку ведущих предприятий и организаций края, основная идея которой будет показать путь становления инженера начиная от школы, университета до предприятия. Также будет организована экскурсионная поездка на авиационные предприятия Комсомольска-на-Амуре.

Предполагается, что в этом году мероприятие посетят около 550 участников, в числе которых представители федеральных и региональных органов власти, госкорпораций и институтов развития, научных и образовательных организаций, производственных и инжиниринговых компаний.

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