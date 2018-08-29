Неизвестные с автоматами напали на дом экс-главы кассационного суда Армении

Неизвестные напали на дом бывшего главы кассационного суда Армении Армана Мкртумяна. Инцидент произошел поздно вечером 28 августа в селе Дзорахбюр (расположено в 16 км от Еревана), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции республики.

«Арман Мкртумян и несколько человек получили огнестрельные ранения, ведутся масштабные оперативные мероприятия для поимки преступников», — рассказали в пресс-службе.

По предварительной информации, нападавших было трое. По информации «РИА Новости», налетчики были вооружены автоматами.

«Один из лиц, предположительно совершивших преступление, был обезврежен и задержан. В следственном управлении СК по Котайкской области возбуждено уголовное дело по статьям «Разбойное нападение» и «Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов», — рассказала советник главы следственного комитета страны Сона Трузян.

Мкртумян возглавлял кассационный суд Армении с 2008 по 2018 год. О своей отставке Мкртумян объявил 5 июня.

17 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении изменить конституцию республики. Главная задача изменений будет заключаться в том, чтобы он остался во главе правительства до досрочных парламентских выборов в стране.

Пашинян возглавил правительство Армении 8 мая 2018 года.