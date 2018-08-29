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Путин выступит с обращением по пенсионным изменениям в полдень

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Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением по поводу изменения пенсионного законодательства в среду, 29 августа. Выступление главы государства займет 35 минут и начнется в 12:00 мск. 

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, формат телеобращения выбран из-за важности темы, а не ради рейтинга. 

«Эта тема является важной для президента, как и для всех, отреагировал на большую резонансность этой темы», — сообщил представитель Кремля журналистам 28 августа. 

Он подчеркнул, что «всегда такие преобразования во всех странах мира сопровождаются большими дискуссиями».

Предложенный правительством законопроект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. За счет данных мер власти смогут увеличивать пенсии в среднем на 1 тыс. рублей в месяц, что составляет 12 тыс. рублей в среднегодовом исчислении.

19 июля Госдума рассмотрела законопроект в первом чтении. Ко второму чтению, которое состоится осенью, депутаты подготовят поправки, сбор которых должен завершиться 24 сентября.

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