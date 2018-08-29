Пропавшего четыре дня назад рыбака разыскивают в реке Приморья

Сотрудники МЧС четвертые сутки ведут поиски рыбака, пропавшего на реке Партизанской в районе станции Водопадной в Приморском крае. Рассматривается версия, что мужчина утонул, отправившись рыбачит один, пока товарищи спали. Об этом сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России.

По предварительной информации, 24 августа трое мужчин отправились с ночевкой рыбачить. На следующий день двое рыбаков обнаружили, что третий отсутствует, при этом пропали и его снасти. О произошедшем оповестили спасателей и полицию, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации МЧС, всю ночь в этом районе лил ливень. Поиски начались 25 августа, но пока результатов не дали. При этом, по словам одного из спасателей Алексея Четвергова, добраться на лодке до реки Партизанской было невозможно. Из-за ливневых дождей большая вода сносила всё на своем пути. В связи с этим спасателям в гидрокостюмах и со всем снаряжением пришлось пробираться пешком.

За время поисковой операции было обследовано порядка 15 км. Спасатели осматривают заторы, завалы на реке, косы, островки и затопленную береговую территорию.