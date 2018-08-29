Прямой эфир

Пропавшего четыре дня назад рыбака разыскивают в реке Приморья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники МЧС четвертые сутки ведут поиски рыбака, пропавшего на реке Партизанской в районе станции Водопадной в Приморском крае. Рассматривается версия, что мужчина утонул, отправившись рыбачит один, пока товарищи спали. Об этом сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России.

По предварительной информации, 24 августа трое мужчин отправились с ночевкой рыбачить. На следующий день двое рыбаков обнаружили, что третий отсутствует, при этом пропали и его снасти. О произошедшем оповестили спасателей и полицию, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации МЧС, всю ночь в этом районе лил ливень. Поиски начались 25 августа, но пока результатов не дали. При этом, по словам одного из спасателей Алексея Четвергова, добраться на лодке до реки Партизанской было невозможно. Из-за ливневых дождей большая вода сносила всё на своем пути. В связи с этим спасателям в гидрокостюмах и со всем снаряжением пришлось пробираться пешком.

За время поисковой операции было обследовано порядка 15 км. Спасатели осматривают заторы, завалы на реке, косы, островки и затопленную береговую территорию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пропавшую в Приамурье пожилую чету грибников нашли в Бурятии
В Нерюнгри разыскивают водителя опрокинувшегося в реку экскаватора

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017