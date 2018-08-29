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В Мексике задержали причастного к пропаже 43 студентов в 2014 году

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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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Мексиканские власти задержали еще одного причастного к исчезновению 43 студентов в сентябре 2014 года в штате Герреро.

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Как сообщается в заявлении МВД страны, полиция задержала в штате Коауила преступника Хуана Мигеля по прозвищу El Pajarraco («Большая птица»). Предполагается, что Мигель участвовал в перевозке учеников в фургоне на свалку в поселении Кокула, передает «РИА Новости».

13 марта был задержан первый фигурант дела — Эрик Уриэль. По данным прокуратуры, он играл «одну из решающих ролей в похищении студентов». За него и других причастных к делу была назначена награда в полтора миллиона песо (более $80 тыс.).

В сентябре 2014 года коррумпированные правоохранители совместно с группой преступников открыли огонь по студенческой демонстрации в мексиканском городе Игуале в штате Герреро. При нападении погибли шесть человек, 25 получили ранения. Еще 43 студента считались пропавшими без вести.

Как выяснилось в ходе следствия, сотрудники полиции передали их боевикам группировки «Геррерос унидос». Арестованные члены банды признались, что убили студентов и сожгли их тела.

19 августа в результате нападения неизвестных на пять баров в мексиканском городе Монтеррей погибли четыре человека, сообщала «Газета.ру».

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