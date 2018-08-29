Двое рабочих погибли после падения с элеватора в Омске

В Омске погибли двое рабочих после падения с высоты 30 м. Об этом в среду, 29 августа, сообщает следственное управление СКР по региону. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

По предварительным данным, сам инцидент произошел вечером 28 августа в Кировском административном округе Омска при осуществлении строительных работ по укреплению емкости для хранения зерна на элеваторе.

В результате обрыва троса и падения подвесной конструкции четверо рабочих упали с высоты 30 м. Двое скончались на месте, еще один с тяжелыми травмами доставлен в больницу, четвертый рабочий получил незначительные травмы.

В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Уже изъяты документы выполняющего строительные работы подрядчика и назначены соответствующие экспертизы. В осмотре места происшествия задействованы альпинисты.

21 августа во время работ по замене лифтового оборудования из-за обрыва троса кабина лифта упала в шахту вместе с рабочим в одном из домов в Челябинске. От полученных травм мужчина скончался в больнице.